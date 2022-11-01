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هالوين الرياض.. 'بن سلمان' يضرب الاسلام بمقص إصلاحاته!

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

تسبب "هالوين الرياض" بموجة انتقاد كبيرة على مستوى السعودية والعالم الاسلامي حيث رأت فيه الشعوب المسلمة محاولة من بن سلمان لسلخ السعودية عن المحيط الاسلامي منتقدين نهجه في الاصلاح الذي يستهدف المجتمع الاسلامي.

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هالوين الرياض.. 'بن سلمان' يضرب الاسلام بمقص إصلاحاته!