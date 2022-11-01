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رئيسي: الأمن والسلام في منطقة القوقاز مهم للغاية بالنسبة لإيران

رئيسي: الأمن والسلام في منطقة القوقاز مهم للغاية بالنسبة لإيران
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا، ان الأمن والسلام في منطقة القوقاز مهم للغاية بالنسبة لإيران.

العالم - ايران

واضاف رئيسي، ان سياسة الجوار هي إحدى السياسات التي تؤكد عليها الحكومة، وخلال هذه الفترة عقدنا عدة اجتماعات مع باشينيان. وفي هذه الاجتماعات، وخاصة في هذه الزيارة، كان محور المباحثات هو تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين.

واوضح رئيسي ان منطقة القوقاز جزء من تاريخ إيران وحضارتها. نحن حساسون تجاه منطقة القوقاز. حل مشاكل المنطقة يجب أن يكون بيد مسؤولي هذه المنطقة.

واضاف، إن الأمن والسلام في منطقة القوقاز مهم للغاية بالنسبة لإيران. خلصت مفاوضاتنا مع السيد باشينيان إلى أن حل القضايا الإقليمية يجب أن يكون في أيدي مسؤولي المنطقة، التدخل الأجنبي سيزيد من مشاكل المنطقة.

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رئيسي: الأمن والسلام في منطقة القوقاز مهم للغاية بالنسبة لإيران

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