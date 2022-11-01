شاهد.. اجواء القمة في الجزائر مستقرة رغم غياب عدد من القادة العرب

العالم - مراسلون

واضاف أن القمة العربية تنطلق دون حضور ملك المغرب وقادة دول الخيلج الفارسي، وملك الاردن وغياب رئيس لبنان بسبب انتهاء ولايته.

واوضح مراسلنا، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيشارك في القمة العربية تحت عنوان "لم الشمل".

وكان قد قال مراسلنا في الوقت السابق إن الشعب العربي يعلق اماله على القمة العربية التي تأتي وسط أزمات عديدة تعصف بالمنطقة العربية.

واوضح مراسلنا أن، المنطقة العربية تشهدها ازمات حقيقية رغم التجاذبات السياسية وطرح الحلول السياسية، منها العدوان على سوريا واليمن، وكذلك الأزمة الليبية، والتوترات السياسية بين بعض الدول العربية.

واشار مراسلنا الى أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس قائمة جدول أعمال القمة العربية في الجزائر.

وقال مراسل العالم، إن هناك مشاريع جديدة ستطرح خلال القمة العربية في الجزائر لبلورة العمل العربي المشترك والخروج من الخلافات البينية عن طريق العمل السياسي والتجاري والاقتصادي المشترك.

ويلتقي القادة العرب في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة.

و يشارك 17 من القادة العرب في القمة التي تعقد اليوم الثلاثاء وغدا تحت شعار 'لم الشمل'؛ فيما لن تمثل دول الخليج الفارسي بقادة دولها.

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