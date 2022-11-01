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متحدث الحكومة عودة اكثر من 2700 من النخب العلمية الى البلاد

متحدث الحكومة عودة اكثر من 2700 من النخب العلمية الى البلاد
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي عن عودة أكثر من 2700 من النخب العلمية الى البلاد بعدما كانوا قد غادروها في وقت سابق.

العالم- ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء اشار بهادري جهرمي الى ان هنالك موجة لعودة النخب العلمية الى البلاد وقال: ان اكثر من 2700 من النخب العلمية التي غادرت البلاد خلال الاعوام الخمسة الماضية قد عادوا الى البلاد حيث أن السياسة التي تعتمدها الحكومة تقوم على اساس عودة هؤلاء النخب بينهم السيد "فريد معصومي" الذي عاد الى البلاد بعدما كان يدرس في الخارج واستشهد في مجزرة شيراز.

وأعرب عن امله بأن يكون الشبان الذين عادوا الى ايران نموذجا لأقرانهم، مشيرا الى القرارات التي صادقت عليها الحكومة لدعم النخب وتوظيفهم حيث أن اكثر من 10 آلاف من النخب العلمية يعملون في الوقت الحالي مع الشركات المعرفية.

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