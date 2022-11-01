الجيش السوري يواصل ردع 'النصرة' ويقضي على دواعش في البادية

العالم - سوريا

وأكد مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن وحدات الجيش العاملة في قطاع ريف حماة من منطقة «خفض التصعيد» وجهت رمايات نارية من مدفعيتها الثقيلة صباح أمس، لمواقع الإرهابيين في القاهرة والسرمانية والزيارة والمشيك بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت الوحدات العاملة بريف إدلب بالمدفعية والصواريخ، نقاط تمركز الإرهابيين في الفطيرة وسفوهن وحرش بينين بمنطقة جبل الزواية بريف إدلب الجنوبي، وفي منطف ومعرزاف ومعارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي.

وأوضح المصدر، أن الجيش رد بضرباته المدفعية، على مجموعات مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها تنظيم «النصرة» الارهابي، بعد اعتدائها فجر أمس بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمحاور التماس في ريف إدلب الشرقي، في خرق فاضح ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة «خفض التصعيد».

وفي البادية الشرقية، كثفت وحدات الجيش، أمس عملياتها البرية في تمشيط قطاعات بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وفي بادية الرقة وخاضت اشتباكات متقطعة مع ارهابيي الدواعش في الثانية، أسفرت عن ايقاع العديد من ارهابيي التنظيم قتلى ومصابين وذلك حسب قول مصدر ميداني لـ « الوطن»، أشار إلى أن الطيران الحربي مشط مختلف قطاعات البادية حتى الحدود العراقية، بحثاً عن خلايا أو مخابئ ارهابيي الدواعش لاستهدافها بغاراته.

في المقابل، ثبتت قوات الاحتلال التركي «محرس» في مبنى بالحي الشرقي لبلدة البارة على طريق سيرجلا في جبل الزاوية جنوبي إدلب، تزامنا مع انتشار مكثف لقواته في المنطقة القريبة من انتشار مجموعات إرهابية.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، قالت مصادر محلية بريف حلب الغربي لـ«الوطن»: إن جيش الاحتلال التركي باشر إقامة قاعدة عسكرية له في محيط معبر الغزاوية الذي يفصل محافظة إدلب التي يسيطر عليها «النصرة» عن حدود عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي.

من جهة ثانية، أخرجت قوات الاحتلال الأميركي رتلاً يضم 70 شاحنة، ترافقها خمس مدرعات، عبر معبر الوليد غير الشرعي شمال شرق الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، تزامناً مع تحليق مكثف لمروحيات الاحتلال في أجواء المنطقة.

وحسب مصادر إعلامية معارضة، فإن بعض الشاحنات كانت فارغة فيما الأخرى تحمل عربات ومعدات عسكرية تحتاج إلى صيانة وتبديل.

وخلال الفترة الماضية، تم استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية بعدة هجمات بالقذائف والصواريخ ما أسفر عن إصابة عدد من جنود الاحتلال ولاسيما في «حقل العمر» النفطي شرق دير الزور والذي تتخذ منه قوات الاحتلال قاعدة عسكرية لها.

في الغضون، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية، دورية مشتركة مع الاحتلال التركي بريف عين العرب، وذلك وفق المصادر الإعلامية المعارضة التي أشارت إلى أن الدورية رقم 117 تألفت من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، وانطلقت برفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب 15 كيلومتراً شرق عين العرب وجابت قرى بالريف الشرقي.

بالتزامن، قالت ما تسمى قوات «الأسايش» التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» إنها فككت 6 عبوات ناسفة كانت مزروعة على الطريق العام بعد حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة بعد قطع الطريق في المنطقة، وذلك وفق ما نقلت وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لـ«قسد».