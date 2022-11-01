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وقفة احتجاجية على 'إعلان بلفور' أمام القنصلية البريطانية في القدس المحتلة

وقفة احتجاجية على 'إعلان بلفور' أمام القنصلية البريطانية في القدس المحتلة
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

نظم التجمع الوطني للمستقلين والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني قانونياً، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بمشاركة شخصيات وقوى وطنية مقدسية.

العالم - فلسطين

ورفضت القنصلية البريطانية في القدس، تسلم مذكرة احتجاج من شخصيات وفعاليات المدينة المقدسة على موقف الحكومة البريطانية المتمسك بإعلان بلفور في الذكرى الخامسة بعد المئة لتصريح بلفور المشؤوم ما اضطرهم الى وضعها على بوابة القنصلية.

ورفع المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات باللغتين العربية والانجليزية بعنوان "تصريح بلفور .. لن نغفر ولن ننسى .. وستنتصر فلسطين"، و"على بريطانيا ان تعتذر للشعب الفلسطيني وتتحمل المسؤولية الكاملة عن نكبته ومعاناته"، و"إعلان بلفور وضع حجر الاساس لقيام دولة الاحتلال الاسرائيلي".

وقال رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري: "نقف اليوم امام القنصلية البريطانية لنقول لبريطانيا باسم الشعب الفلسطيني البالغ عدد سكانه 14 مليون، انها ارتكبت جريمة بإعلانها عن وعد بلفور مضيفاً أن وزير الخارجية البريطاني الغى برسالة كتبها كل حقوق الشعب الفلسطيني".

واضاف المصري "سنرفع قضية ضدها لتعتذر وتعوض عما ارتكبته من جريمة كبيرة عرفها التاريخ الانساني والبشري بحق شعبنا الفلسطيني"، لافتا إلى انه "سيتم تسليم مذكرة للقنصلية البريطانية وهي الثالثة لإيصالها لحكومتها، ونأمل من الشعب البريطاني الحر معرفة ما سببه إعلان بلفور من كارثة للفلسطينيين".

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