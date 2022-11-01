الإعلام الصهيوني يعلن 'نسبة التصويت' في انتخابات الكنيست اليوم

العالم - الإحتلال

وقد وصلت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، بعد 5 ساعات من فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين إلى 28.4%.

وأفادت لجنة الانتخابات، أنه حتى الساعة 12:00 ظهرا (10:00 ت.غ)، وصلت نسبة التصويت إلى 28.4%، وهي أعلى معدل تصويت منذ عام 1999.

وتزيد هذه النسبة 3% عن انتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت العام الماضي بـ 3%، حيث وصلت نسبة التصويت وقتها بعد 5 ساعات من بدء العملية الانتخابية إلى 25.4%، وفق موقع "واللا" العبري.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مؤيديه إلى الخروج عن بكرة أبيهم للتصويت والتخلص من التحالف الحكومي الحالي بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مخاطبا أنصاره: "نسب التصويت منخفضة في معاقل الليكود. اخرجوا وصوتوا لليكود من أجل للتخلص من لابيد- غانتس- (منصور) عباس"، في إشارة إلى رئيس حزب القائمة العربي الموحدة الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.

وأرفق نتنياهو تغريدته بصورة تظهر خلو مركز اقتراع في مدينة حولون أحد معاقل الليكود، مقابل تكدس آخر بالناخبين في تل أبيب المعروفة بدعم أحزاب الوسط واليسار في المعسكر المنافس.