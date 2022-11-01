رئيس وزراء العراق يصدر عدة توجيهات خلال جلسة اليوم

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، وتضمنت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية الاقتصادية والخدمية".

وأكد السوداني في مستهل الجلسة بحسب البيان على مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة، وحث جميع الوزراء على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزراء بإعداد البرنامج الحكومي خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد، وأكد أن تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد.

كما وجّه السوداني وفقاً للبيان بالإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات.

وتابع البيان أنه "من أجل انسيابية العمل في الوزارات الشاغرة، تقرر تكليف السيد وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف السيد وزير الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة".