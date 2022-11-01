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مجلس وزراء العراق يلغي جملة أوامر ويوجه بمراجعة عقود الحكومات السابقة

مجلس وزراء العراق يلغي جملة أوامر ويوجه بمراجعة عقود الحكومات السابقة
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، إلغاء أوامر ديوانية صدرت بعد تاريخ 8 تشرين الأول من العام الماضي، فيما صوت على تعيين الأوائل وحملة الشهادات، ومراجعة العقود المبرمة في الحكومات السابقة.

العالم - العراق

وقال مصدر مطلع، إن "مجلس الوزراء صوت على الغاء جميع الاوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ 8/10/2021"، حسب السومرية نيوز.

وبين، أن "القرار يشمل تعيين محافظي النجف وذي قار وبابل وصلاح الدين ورئيس جهاز المخابرات رائد جوحي ورئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري".

في السياق، أشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء صوت على "مراجعة العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة".

من جانبه، أعلن النائب عن كتلة الصادقون، عدي عواد، تصويت مجلس الوزراء على قرار بشأن حملة الشهادات العليا والأوائل.

وقال عواد في منشور عبر فيسبوك، إنه "تم تصويت مجلس الوزراء على تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا في دوائر الدولة".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.

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مجلس وزراء العراق يلغي جملة أوامر ويوجه بمراجعة عقود الحكومات السابقة

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