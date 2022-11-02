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بالفيديو.. عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين احتفالا بالفوز في الإنتخابات

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل العالم في القدس المحتلة عن اعتداء عناصر من اليمين المتطرف بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينين في حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحتلة احتفالا بالفوز في الإنتخابات، وسط انباء عن تقدم نتنياهو في انتخابات الكنيست.

العالم - فلسطين

وأفاد مراسل العالم عن قيام عدد من المستوطنين من انصار اليمين المتطرف بالاعتداء على شبان مقدسيين بحماية قوات الاحتلال عند باب العامود وسط القدس المحتلة.

* فيديو: مستوطنون يستفزون الفلسطينيين عند مدخل حي الشيخ جراح في القدس

عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين احتفالا بالفوز بالإنتخابات

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* فيديو: عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين في الشيخ جراح احتفالا بالفوز بالإنتخابات

عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين احتفالا بالفوز بالإنتخابات

وأظهرت نتائج العينات الانتخابية التي بثتها القنوات الإسرائيليّة بعد إغلاق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ25، تصدر حزب الليكود، وحصول معسكر بنيامين نتنياهو على قوة تصل إلى 62 مقعدًا، وسط تصاعد فرصه في تشكيل الحكومة المقبلة.

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* فيديو: مستوطنون يعتدون على الأهالي برشق الحجارة في حي الشيخ جراح بالقدس

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* فيديو: مستوطنون يهاجمون مركبات الأهالي في شارع رقم 1 بالقدس المحتلة

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* فيديو: اندلاع مواجهات بعد تصدي المقدسيين لهجوم المستوطنين على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

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بالفيديو.. عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين احتفالا بالفوز في الإنتخابات

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