بالفيديو.. عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين احتفالا بالفوز في الإنتخابات

العالم - فلسطين

وأفاد مراسل العالم عن قيام عدد من المستوطنين من انصار اليمين المتطرف بالاعتداء على شبان مقدسيين بحماية قوات الاحتلال عند باب العامود وسط القدس المحتلة.

* فيديو: مستوطنون يستفزون الفلسطينيين عند مدخل حي الشيخ جراح في القدس

عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين احتفالا بالفوز بالإنتخابات

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* فيديو: عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين في الشيخ جراح احتفالا بالفوز بالإنتخابات

عناصر من اليمين المتطرف يعتدون على الفلسطينين احتفالا بالفوز بالإنتخابات

وأظهرت نتائج العينات الانتخابية التي بثتها القنوات الإسرائيليّة بعد إغلاق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ25، تصدر حزب الليكود، وحصول معسكر بنيامين نتنياهو على قوة تصل إلى 62 مقعدًا، وسط تصاعد فرصه في تشكيل الحكومة المقبلة.

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* فيديو: مستوطنون يعتدون على الأهالي برشق الحجارة في حي الشيخ جراح بالقدس

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* فيديو: مستوطنون يهاجمون مركبات الأهالي في شارع رقم 1 بالقدس المحتلة

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* فيديو: اندلاع مواجهات بعد تصدي المقدسيين لهجوم المستوطنين على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

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