نتائج أولية لانتخابات الكيان.. نتنياهو يتقدّم على لابيد

العالم - الاحتلال

وبحسب استطلاعات رأي نشرتها وسائل إعلام عبرية، فاز حزب "الليكود" بالمركز الأول بحصوله على 30 أو 31 مقعداً في البرلمان المكون من 120 عضواً، لكن فروقات طفيفة في الأرقام مع فرز الأصوات وصدور النتائج الرسمية، قد تبدّل المشهد بشكل كبير.

وبحسب الاستطلاعات، سيحل حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد في المركز الثاني، بما بين 22 و24 مقعداً.

وفي أول تعليق على النتائج الأولية، قال نتنياهو: "هذه بداية جيدة، وسننتظر النتائج الحقيقية"، بحسب ما نقلت إذاعة البث العبرية (كان)

وأغلقت صناديق الاقتراع عند تمام الساعة العاشرة مساءً، وبلغت نسبة التصويت نحو 66%، في جولة الانتخابات الخامسة التي يجريها كيان الاحتلال في أقل من 4 سنوات.