"قسد" تستولي على عشرات الشقق السكنية قيد الإنشاء في مدينة القامشلي

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) استولت بالقوة على 60 شقة سكنية قيد الإنشاء في حي الهلالية بمدينة القامشلي من جهة قرية هيمو الواقعة عند مدخل مدينة القامشلي الغربي.

وذكرت المصادر في اتصال مع المراسل أن مسلحي الميليشيا طردوا أصحاب الشقق السكنية الذين تجمعوا في المكان بعد تهديهم بالسلاح، على الرغم من أن مالكي الشقق أشهروا أوراقاً رسمية تثبت ملكيتهم لها، وهي مسجلة عن طريق الجمعية السكنية التابعة لبلدية قرية هيمو.

واستولت ميليشيا (قسد) خلال الفترة الماضية في الحسكة بالقوة على الأبنية الحكومية والخاصة بالمواطنين في مواقع انتشار قوات الاحتلال الأمريكي على الطرف الجنوبي لحي غويران، وعلى مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في الحي ذاته، وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة، والمدينة الرياضية، وجزء من أبنية السكن الشبابي، والجمعية السورية للمعلوماتية، ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية، وفرع المرور، ومديرية السجل المدني، والمصرف التجاري، وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية.