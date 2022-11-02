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إضراب مفتوح يعم قطاع النقل العمومي بتونس

إضراب مفتوح يعم قطاع النقل العمومي بتونس
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

شهد قطاع النقل العمومي في العاصمة التونسية، إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم صرف الأجور.

العالم - تونس

ودخل أعوان وموظفو شركة نقل تونس للنقل العمومي، صباح الأربعاء في إضراب مفتوح، حيث توقف وسائل النقل العمومية بجميع أصنافه " حافلة، مترو، والقطار" بالعاصمة.

وقال كاتب عام الفرع الجهوي للنقل في تونس عن اتحاد الشغل محمد ناجي حمدي: "دخلنا في إضراب مفتوح بداية من اليوم بعد قرار بالإجماع إثر اجتماع مساء أمس، منذ مدة وجهنا تنبيهات متكررة بخصوص الوضع الخطير للشركة والنقص في المعدات".

وأفاد المسؤول النقابي أن "النقابة وجهت عدة مطالب للجلوس والتحاور مع الوزارة ولكن دون أي تجاوب"، على حد تعبيره.

وأوضح حمدي أن الإضراب يأتي على خلفية "الوضعية السيئة لأسطول النقل وكذلك عدم صرف أجور الأعوان الذين هم في حالة احتقان وعزوف عن العمل".

هذا واستنكر النقابي "الصمت الرهيب من السلطات تجاه وضع النقل"، قائلا: "رغم التنبيهات، لا نية للإصلاح من الوزارة.. وهناك فشل ذريع من الحكومة".

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إضراب مفتوح يعم قطاع النقل العمومي بتونس

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