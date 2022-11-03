الاعدام السعودي ينفذ تحت التعذيب وانتخابات خامسة للاحتلال وقمة الجزائر

خاص العالم

"المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان" نشرت تغريدة على حسابها وكتبت: ندق ناقوس الخطر من أن السعودية سترتكب مجزرة بحق عشرات المعتقلين بينهم ثمانية قاصرين على الأقل. ندعوكم لدعم الضحايا.

"د. حصة بنت محمد الماضي" كتبت أيضا: أرواح تُزْهَق وأعمار تضيع في غياهب معتقلات السعودية سيئة الصيت بناءً على إعترافات انتزعت تحت التعذيب الممنهج ومحاكمات جائرة.

أما "تالا" فغردت:. أوقفوا الإعدامات والإعتقالات وتكميم الأفواه، بيكفي ظلم وطغيان أوقفوا المذبحة.

وفي موضوع آخر، ما زالَ موسم الرياض الذي يُشْرِف عليه تركي ال الشيخ المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما زال يثير جدلا واسعا على خلفية التفَلُت الذي تشهده فعاليات الموسم، وأبرزها هذا العام احتفالات الهالوين التي تثير غضبا واسعا لدى السعوديين.

على مواقع التواصل غضب واسع وانتقادات لاذعة للمسار الذي تأخذه السعودية في ظل سياسات ولي العهد السعودي. في هذا السياق غرد "الفيصل أبو زيتون": منظر مخيف ومحزن ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية إلى ما يسمونه الإنفتاح وما هو إلا بتقليد أعمى للثقافة الغربية.

حساب بعنوان "كمسري طيران" من صمر علق بدوره: مجتمع كان مغلق ما شفوش اللحمة شافوا الهالوين اتهبلوا. الحمد لله كنا بنتعاير بشارع عندنا اسمه شارع الهرم اصبحت السعودية شارع الهرم ولسه كازابلاناكا ولاس فيجاس والله اعلم بالقادم عليهم.

"الياس شرف الدين" علق أيضا: الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة؛ والإحتفال بالهالوين "اليهودي" مستحب ومأجورٌ فاعله، السعودية تحاول ترضي إسرائيل بأي ثمن.

"عبدالله الغامدي" علق: في السعودية الجرأة على مقام الرسول محمد والاحتفال بالهالوين بحماية الدولة فمن السبب وكيف نتصدى لها.

أما "فهد الغفيلي" فغرد: قبل سنوات، كان يُنظر لعيد الهالوين في المملكة بأنه عيد وثني. اليوم، ابن سلمان وآل الشيخ جعلوا منه مناسبة يحتفل فيها المواطنون.

للمرة الخامسة في سنوات قليلة ادلى المستوطنون الإسرائيليون بأصواتهم لانتخاب اعضاء الكنيست. فيما يتجه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة. هكذا كانت أجواء الإنتخابات في كيان الإحتلال في ظل تخبط سياسي وفشل أمني في مواجهة المقاومة والعمليات الفدائية في فلسطين.

الإنتخابات في كيان الإحتلال لقيت تفاعلا من الناشطين العرب على مواقع التواصل. "محمد بشتاوي" علق: تجري للمرة الخامسة خلال أقل من أربع سنوات والسبب فشل حكوماتهم في قدرتها على اعادة الامن لشعبهم وشعورهم بقرب زوالهم ويبحثون عن حلول ولا يستطيعون تطبيقها. وشعار المقاومة انتم تنتخبون الحكومات ونحن نسقطها.

"تيسير البلبيسي" علق أيضا: الانتخابات الإسرائيلية سيرك لعربدة أقذر ما انتجه المشروع الصهيوني الغربي الاستيطاني في فلسطين. إسرائيل عصابة ارهابية تقود كيان محتل فاشي مجرم.

أما "عبود" فشدد على مقاطعة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة للإنتخابات. مقاطعة الانتخابات الاسرائيلية هي وفاء للكل الفلسطيني وانتماء للقضية ورفض كل محاولات التقسيم والاستعمار.

لدينا هنا رسم ساخر حول الإنتخابات في كيان الإحتلال. هنا زعماء الأحزاب يخوضون الإنتخابات عبر التنافس في من يسفك دم الفلسطينيين أكثر.

أما هذه الصورة فهي من عملية فرز الأصوات في الإنتخابات الإسرائيلية وكتب فيها عرين الأسود ..مخيم جنين مر من هنا.

بعد انقطاع لسنوات، عُقِدَت القمة العربية في الجزائر. مساعٍ من الدولة المستضيفة لإنجاح القمة وإعادة لم شمل الدول العربية، وفي المقابل محاولاتٌ من دول عربية لعرقلة القمة، وأول الغيث غياب زعماء هذه الدول عن القمة.

تعليقات كثيرة على مواقع التواصل حول القمة العربية. "أسمرة" كتبت: ليست صدفة أن الغائبين عن قمة لمّ الشّمل في الجزائر هم صناعة بريطانيّة، وأنّ اسرائيل كذلك صناعة بريطانيّة. وعندما نتحدث عن علاقة هؤلاء باسرائيل فنحن لا نتحدّث عن علاقة تطبيع بل عن علاقة طرديّة تفرغ إلى أنّ نسبة بقاء اسرائيل هي نسبة بقاء هؤلاء والعكس.

حساب "لواء النصر" علق بدوره: تبرير مكشوف من المطبعين وكذب لاقناع الشعوب العربية ان هذا هو سبب عدم حضور القمة، اما السبب الحقيقي في مكان آخر بالتنسيق مع امريكا والصهاينة بعد التطبيع المذل لهم. تطبيع بعض الانظمة جعلها تبتعد عن مثل هذه اللقاءآت.

الإعلامي الجزائري "حفيظ دراجي" كان له تعليق غاضب من عرقلة بعض الدول للقمة: الذين حولوا التطبيع مع إسرائيل إلى تحالف سياسي ضد فلسطين، وعسكري ضد من يقف مع نصرة الفلسطينين كانوا سيحضرون القمة صاغرين لو كانت لأجل لم الشمل مع إسرائيل، لذلك سعوا إلى إفشال قمة الجزائر، ثم غابوا عنها تجنبا للإحراج، وخوفا على مشاعر سادتهم في أمريكا وإسرائيل.