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رئيس وزراء كيان الإحتلال يلغي زيارته إلى مصر

رئيس وزراء كيان الإحتلال يلغي زيارته إلى مصر
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

ألغى رئيس وزراء حكومة الإحتلال يائير لابيد، مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ بمصر، وسط نتائج فرز الأصوات في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، التي أظهرت خسارة الائتلاف الذي يتزعمه.

العالم - مصر

ووفقا لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "بعد أن أصبحت نتائج الانتخابات معلنة، ألغى رئيس الوزراء لابيد رحلته إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ الأسبوع المقبل".

يشار إلى أن الوفد الإسرائيلي في المؤتمر سيرأسه الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وأظهرت عملية فرز 97% من أصوات المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، حصول كتلة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو على 65 مقعدا من أصل 120.

وحسب النتائج شبه النهائية، فإن حزب "الليكود" وحده حصل على 31 مقعدا، وفي المجمل حصل تكتل نتنياهو على 65 مقعدا، بينما كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد حصلت على 50 مقعدا في الكنيست.

وبحلول الأسبوع المقبل، سيتلقى رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ، النتائج الرسمية والنهائية، يبدأ من بعدها وعلى أساسها بالمشاورات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد.

وستعقد في شرم الشيخ المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، قمة المناخ برعاية الأمم المتحدة.

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