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شاهد/اعلامي عربي يفحم ال سعود لسجن تونسية 15 عاما بسبب تغريدة!

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

تتواصل الانتقادات الحقوقية والشعبية بحكم القضاء السعودي الجائر الذي ينتهك الحق في التعبير، بسجن المواطنة التونسية مهدية المرزوقي لمدة 15 عاما، بسبب مشاركتها لتدوينة داعمة للمقاومة اللبنانية (حزب الله) بذريعة "الإساءة إلى نظام الحكم" حسب المحكمة.

العالم- السعودية

وفي السياق تسائل الصحفي والمذيع التونسي المقيم في لندن صالح الأزرق في برنامج مذاع على قناة الحوار اللندنية السلطات السعودية :كيف تحكمون على طبية قضت 15 عاما من عمرها وضيعته في خدمتكم لانها وضعت لايك على منشور يتحدث عن حزب الله؟.

والتفاصيل في الفيديو المرفق.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت مهدية المرزوقي (51 عاما) منذ سنة 2020 إثر تفاعلها مع فيديو على موقع "تويتر" لتظاهرة مؤيدة لـ"حزب الله" اللبناني في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

ووجهت المحكمة لها تهمة التعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

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