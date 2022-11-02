الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

السعودية تصدر أحكاما بالإعدام بحق معتقلي الرأي بينهم قاصرين

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار الرياض حكماً بإعدام خمسة عشر معتقل رأي، ليصبح عدد المهدّدين بالإعدام ثلاثة وخمسين، بينهم ثمانية قاصرين على الأقل.

العالم – خاص بالعالم

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية؛ السلطات السعودية من ارتكاب مجزرة جماعية؛ كما طالب خبراء في الأمم المتحدة السلطات بإلغاء عقوبة الإعدام على الأطفال.

في التفاصيل، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تكشف عن إصدار السلطات السعودية حكما بقتل خمسة عشر معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام ثلاثة وخمسين بينهم ثمانية قاصرين على الأقل.

المنظمة الأوروبية السعودية حذرت من إقدام السلطات السعودية على مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين ومن بينهم القصر. عبدالله الحويطي ومحمد اللباد و يوسف المناسف و 'سجاد آل ياسين' و 'حسن الفرج' و 'مهدي المحسن' و 'عبد الله الدرازي' و 'جواد قريريص.

وذكرت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الانسان في بيان إن المحكمة الجزائية قضت بإعدام القُصر وهم يوسف المناسف، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، وأحمد آل ادغام”.
وبينت أنها حكمت بقتل القاصر حسن الفرج لتهٍم إبان عمره اربعة عشر عامًا. وقالت المنظمات في بيانات منفصلة إن السلطات السعودية تهدد حياة معتقل الرأي جواد قريريص بتهم إبان كان قاصرًا.
واعتقل جواد عبد الله قريريص اعتقل في كانون الثاني يناير عام الفين وواحد وعشرين من منزله بالقطيف عقب مداهمة قوات أمنية لجهاز رئاسة أمن الدولة. وذكرت مصادر حقوقية أن قريريص تعرض للتعذيب منذ لحظة الاعتقال لانتزاع اعترافات منه بالضرب المبرح والتعذيب النفسي الشديد.

وأبرزت المنظمة أن عدد المعتقلين المهددين بالقتل في السعودية أكثر بكثير مما يظهر إلى العلن.

يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.

وأبدى الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب.

وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه.

وأشار البيان إلى أن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف.

وحث الخبراء الحكومة السعودية على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود.

روابط ذات صلة

ما قراءة موجة الاعدامات الجماعية التي تحضر لها السعودية بحق ناشطين بينهم قاصرين؟

عشائر عربية لبنانية تطرد سفير السعودية.. هناك من لا يُشترى بالمال 

فيديوغرافيك.. مسلسل إعدام الأطفال مستمر في السعودية

وول ستريت جورنال: السعودية تحذر من هجوم إيراني!

موجة اعدامات جديدة في السعودية لتصفية الناشطين السياسيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية.. منتخب إيران يهزم نظيره الأميركي متأهلاً للمرحلة التالية

السوداني يعلن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة

الخطوط الجوية العراقية تعلن تعرضها لـ'هجمة الكترونية'

نجل معتقل أمريكي بالسعودية ينصح ابن سلمان بشراء تويتر

الشيخ السديس نموذجا.. من يمسي حليفا لآل سعود قد يصبح عدوا!

رئيس المركزي العماني في إيران والـ7 مليارات دولار الموقوفة