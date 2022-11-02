الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

توقيع مذكرة تعاون مشترك متعددة الجوانب بين إيران وكازاخستان

توقيع مذكرة تعاون مشترك متعددة الجوانب بين إيران وكازاخستان
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الجهاد الزراعي الإيراني ومساعد رئيس الوزراء ووزير التجارة الكازاخستاني مذكرة التفاهم تنص على التعاون المشترك في مجالات الزراعة والتجارة والصناعات والخدمات اللوجستية والنقل وتبادل التكنولوجيا بين البلدين.

العالم - إيران

وتتطلع البلدان إلى زيادة قيمة التبادل التجاري الثنائي لتبلغ نحو مليار دولار، بناءً على تفاهمات موقعة بين رئيسي البلدين.

كما تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تبادل الفرق البيطرية المتخصصة والمحافظة على النباتات بهدف توفير فرص تطوير تجارة المنتجات الزراعية وكذلك تشكيل لجنة تعاون زراعي خلال الشهر المقبل بهدف متابعة مسار تنمية التعاون الفني والعلاقات التجارية بين البلدين.

وتوصل الجانبان إلى التفاهم في مجال السلع الزراعية التي يمكن تبادلها بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار تركيز الجانبين على زيادة التعاون في مجال الأمن الغذائي، مثل منتجات الألبان والفواكه (التفاح والحمضيات) والفواكه المجففة والخضروات من الجانب الإيراني وقمح وشعير وبذور زيتية من الجانب الكازاخستاني.

واتفق الجانبان في هذه المذكرة على إنشاء شركة تجارية مشتركة للمنتجات الزراعية وتنفيذ مشاريع زراعية مشتركة، و إقامة معارض من قبل الشركات الكازاخستانية في طهران في أبريل القادم، تزامناً مع زيارة رئيس وزراء كازاخستان إلى طهران.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الكازاخستاني، سيريك تشومانغارين، عن تقديره لحسن ضيافة مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته لإيران.

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية يزور كازاخستان الخميس

آية الله رئيسي: نعتزم تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع كازاخستان

إيران تتعاون مع كازاخستان في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية

كازاخستان تستورد تمورا ايرانية بقيمة 5 ملايين دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غرق سفينة إيرانية محملة بالفواكه قرب الشارقة

توقيع مذكرة تعاون مشترك متعددة الجوانب بين إيران وكازاخستان

223 نائبا بمجلس الشوري الإسلامي: إيران القوية لن تقبل تغيير الحدود

شاهد.. الإمارات تبسط نفوذها في جزيرة ميون اليمنية

موسكو تتهم مجددا نظام كييف بمحاولة تصنيع 'قنبلة قذرة'

شاهد.. احتجاجات في البحرين رفضاً للانتخابات التشريعية