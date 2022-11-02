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توقيف عناصر لـ'داعش' خططوا لارتكاب اعتداءات في لبنان

توقيف عناصر لـ'داعش' خططوا لارتكاب اعتداءات في لبنان
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

في اطار مكافحة الإرهاب الداعشي اعتقل اشخاص لهذا التنظيم الإرهابي كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات في لبنان.

العالم-لبنان

واعلنت قيادة الجيش اليوم الأربعاء في بيان، بانه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨ أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (أ.خ.) لانتقاله بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والقتال إلى جانبه، ولعودته خلسة إلى لبنان وتجنيده أشخاصاً لمصلحة التنظيم، وإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وتحضير البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني، وذلك من خلال إعدادهم ذهنياً وجسدياً، وشراء أسلحة ورمانات يدوية لهم كي ينفذوا مخططاته.

وقد تمكنت المديرية من توقيف المتورطين معه وعلى رأسهم المدعو (ع.ر.) الذي كان يتهيأ لتنفيذ مخطط إرهابي.

وتستمر التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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