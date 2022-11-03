رئيسي يستقبل وزير الخارجية السوري ويبحث معه هذه القضايا

العالم - خاص بالعالم

وفي سياق تعزيز العلاقات بين دمشق وطهران استقبل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وتطرق اللقاء الى الاهتمامات المشتركة في المجالات السياسية، والاقتصادية فضلا عن ملف مكافحة الارهاب بين البلدين.

وخلال اليوم الأول من الزيارة أجرى المقداد مباحثات ثنائية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وبعد المحادثات خرج وزير الخارجية الايراني مع نظيره السوري في مؤتمر صحفي، وقال أن المحادثات تناولت تعزيز العلاقات المتعددة وخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي.

وأضاف الوزير الإيراني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، كما أشار إلى توافق البلدين بوجهات النظر فيما يخص بعض المسائل الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان: "اتفقنا على عقد اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي بين طهران ودمشق في المستقبل القريب، ويعتبر عقد هذه اللجنة فرصة جيدة لمتابعة قضايا التعاون الثنائي في جميع أبعاده وإعطاء زخم أكبر للتعاون بين البلدين".



أما الوزير السوري فقط أكد أن زيارته لإيران تأتي في إطار تأكيد بلاده على وقوفها إلى جانب طهران في مواجهة الهجمة المغرضة التي تتعرض لها مؤخرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، وأدواتهما لضرب استقرارها وتغيير مواقفها تجاه القضايا العادلة.



وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: "أود أن استفيد من هذه الفرصة لكي نجدد وقوف الجمهورية العربية السورية الى جانب الشعب الصديق الشقيق في الجمهورية الاسلامية وعن سعادتنا بتلاشي هذه الهجمة، وتراجعها وفشل من قام بدعمها ماليا واعلاميا وسياسيا".

كما عبر المقداد عن سعادته بأن الثورة الإسلامية في ايران استمرت في انتصاراتها وانجازاتها رغم محاولات النيل منها، وأكد عمق العلاقات بين البلدين منذ انتصار الثورة، مشددا على أن من يراهن على تراجع العلاقات بين البلدين فاشل وخاسر، وأكد على تأييد بلاده للموقف الإيراني من المفاوضات النووية.