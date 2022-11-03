بعد فوز "نتنياهو".. معركة من نوع آخر تنتظر الكيان المحتل

العالم - خاص بالعالم

وأضاف البشتاوي في حديث لبرنامج "مع الحديث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن فوز تكتل الاحزاب اليمينة المتطرفة بزعامة "بنيامين نتنياهو" جاء بدعم العصابات الصهيونية الجديدة ما تسمى "بشبية التلال" و"تدفيع الثمن" وغيرها، التي عملت على تحشيد الصوت الشبابي الصهيوني العنصري، تحت عنوان ان حكومة "يائير لابيد" فشلت في المنظومة العسكرية والاستخباراتية ولم تحقق أي انجاز طلية فترة حكمها.

وبين البشتاوي، أن العصابات الصهيونية التي دعمت تكتل الاحزاب اليمينة المتطرفة بزعامة "بنيامين نتنياهو" في انتخابات كيان الاحتلال، تطمح الى تعويض الفشل الشنيع الذي تكبده كيان الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، موكدا أن المقاومة الفلسطينية وجدت لتزيل كيان الاحتلال من خارطة المنطقة.

واوضح البشتاوي، أن انتخابات كيان الاحتلال لم يتبع فيها أي ايدلوجية أو مشروع، لأنها كانت صراع بين شخصيات دون برنامج سياسي، لذا ستحمل معها الكثير من الصراعات داخل الكيان المحتل.

وأشار الكاتب السياسي الى أن نتائج انتخابات كيان الاحتلال جاءت تزامنا مع احياء الفسطنيين لذكرى وعد بالفور المشؤوم.

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