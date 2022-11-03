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سلطات القرم تجرد 'زيلينسكي' من ممتلكاته في شبه الجزيرة

سلطات القرم تجرد 'زيلينسكي' من ممتلكاته في شبه الجزيرة
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف، إن" سلطات الجمهورية تواصل تحديد ممتلكات المواطنين الأجانب الذين يرتكبون أعمالا غير ودية ضد روسيا."

العالم- روسيا

ونوه بأن "لجنة مكافحة الإرهاب الإقليمية تدرس وضع كل هذه الممتلكات الموجودة في شبه الجزيرة بما في ذلك شقة فلاديمير زيلينسكي".

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن"برلمان القرم قرر تأميم ممتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين الموالين لسلطات كييف، بما في ذلك العديد من المصانع والمعامل وأحواض بناء السفن والمجمعات التجارية والعقارات".

وأضاف كونستانتينوف: "يتواصل العمل في مجال تشكيل قائمة بالمؤسسات والممتلكات الخاصة بالمواطنين الأجانب والدول التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا، والخاضعة للتأميم، تقوم لجنة مكافحة الإرهاب الآن بجرد جميع هذه المرافق، بما في ذلك شقة زيلينسكي، وسنقوم بنشر النتائج عندما ينتهي هذا العمل".

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