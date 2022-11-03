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شاهد.. حكومة "نتنياهو" ستجلب المزيد من البطش والتوتر

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل بالشؤون الفلسطينية غسان الزعانين أن أن حكومة "نتنياهو" المتطرفة ستجلب معها المزيد من البطش والاجرام بحق الشعب الفلسطيني وكذلك المزيد من التوتر على الحدود الدولية والاقليمية للاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وقال الزعانين في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن أي زعيم يترأس حكومة كيان الاحتلال سينفذ سياسية الاستيطان على الاراضي الفلسطينية، وكذلك سيمارس سياسة القتل بحق الشعب الفلسطيني، لذا التسميات في حكومة الكيان تتغيير لكن الاستراتيجية والسايسية ازاء الشعب الفلسطيني تبقى واحده.

وأضاف أن هناك استراتيجية صهيونية واحدة يعتمد عليها الصهاينة في حياتهم السايسية وهي استراتيجية القتل الدموي حيال الشعب الفلسطيني.

وأكد المحلل بالشؤون الفلسطينية، أن حكومة "نتنياهو" ستكون أكثر فاشية من سابقتها ولكن بوجوه جديدة مثل ايتمار بن غفير" الصهيوني المتطرف.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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