شاهد.. حكومة "نتنياهو" ستجلب المزيد من البطش والتوتر

العالم - خاص بالعالم

وقال الزعانين في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن أي زعيم يترأس حكومة كيان الاحتلال سينفذ سياسية الاستيطان على الاراضي الفلسطينية، وكذلك سيمارس سياسة القتل بحق الشعب الفلسطيني، لذا التسميات في حكومة الكيان تتغيير لكن الاستراتيجية والسايسية ازاء الشعب الفلسطيني تبقى واحده.

وأضاف أن هناك استراتيجية صهيونية واحدة يعتمد عليها الصهاينة في حياتهم السايسية وهي استراتيجية القتل الدموي حيال الشعب الفلسطيني.

وأكد المحلل بالشؤون الفلسطينية، أن حكومة "نتنياهو" ستكون أكثر فاشية من سابقتها ولكن بوجوه جديدة مثل ايتمار بن غفير" الصهيوني المتطرف.

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