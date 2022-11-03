إحباط مخطط هجوم إرهابي على 'محطة زابوروجيه' للطاقة النووية

العالم- روسيا

ووفقا لروغوف أفادت المعلومات المتاحة بأن" أوكرانيا كانت تستعد لتفجير منذ الربيع، حيث تم العثور على مخبأ للمتفجرات التي خلفتها القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير ومارس على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

وصرح روغوف بأنه قد "تم إحباط هجوم إرهابي خطط له نظام زيلينسكي".

وتابع: "كان الغرض من التخريب هو شبكة التدفئة الرئيسية التي تربط المحطة بمدينة إنيرغودار، وبالتالي ترك سكان المدينة بدون تدفئة هذا الشتاء".

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.

ومنذ مارس الماضي، أصبحت المحطة تحت حماية الجيش الروسي، بينما شددت وزارة الخارجية الروسية على أن سبب قيام الجيش الروسي بحماية محطة الطاقة النووية هو لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.

وعلى الجانب الآخر، (الأيمن) يواصل الجيش الأوكراني بانتظام قصف مدينة إنيرغودار والقرى المحيطة ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة.