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السوداني يعتزم تشكيل لجنة تقييم كافة الدرجات الخاصة

السوداني يعتزم تشكيل لجنة تقييم كافة الدرجات الخاصة
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشف النائب عن تحالف الفتح في العراق رفيق الصالحي , الخميس، عن عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل لجنة لتقييم كافة الدرجات الخاصة، مشيرا الى ان قرار السوداني بإلغاء كافة قرارات التعيين التي اجراها سلفة الكاظمي خلال حكومة تصريف الاعمال اليومية صائب ويتفق مع قرار المحكمة الاتحادية.

العالم - العراق

وقال الصالحي في تصريح لموقع المعلومة، إن "قضية تجديد ودفع شخصيات شابة ومهنية اصبح أمراً ضرورياً للمؤسسات المدنية والأمنية"، مبينا أن "رئيس الوزراء الحالي لدية رغبة جامحة في زج دماء جديدة لتلك المؤسسات ".
واضاف ان "قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإلغاء كافة قرارات التعيين التي اجراها سلفة الكاظمي خلال حكومة تصريف الاعمال اليومية قرار صائب ويتفق مع قرار المحكمة الاتحادية".

وأشار الصالحي الى ان "السوداني سيشكل لجنة لتقييم كافة الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق في كافة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية، فضلا عن تطبيق نظام الاستبدال خاصة وان هناك من تبوؤ المنصب لاعوام وصلت لعشرة سنوات".

وكان ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي أكد في وقت سابق، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسلم الكثير من المناصب الحكومية والتشريعية والتنفيذية ولديه خبرة ويعلم أين يكمن الفساد وسيبدأ العمل بإيقافه ومن ثم تأسيس لكيفية محاربة الفساد.

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