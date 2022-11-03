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"الجهاد" تنعى الشهيد ريان وتؤكد أن الإرهاب الصهيوني لن ينال من صمود شعبنا

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الشهيد داود محمود ريان (42 عاماً)، الذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس الليلة الماضية.

العالم- فلسطين

وقالت الجهاد في بيان لها: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد داود ريان، لنؤكد أن جريمة العدو هي محاولة يائسة لترميم منظومته المتردية التي حطمها الشهيد المجاهد حباس ريان في عمليته الشجاعة أمس واستهدفت فيها جنود الاحتلال".

وأكدت أن "استمرار الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا لن ينال من صمودهم وثباتهم على أرضهم واستعدادهم الدائم للتضحية والعطاء، داعية إلى استمرار انتفاضة الضفة في كل الساحات بكل السبل لردع الاحتلال عن جرائمه المستمرة".

وأشادت الجهاد بأهل الشعب الفلسطيني في عموم الضفة وخاصة في بلدة بيت دقو، مسقط رأس الشهيد حباس ريان، التي انتفضت في وجه الاحتلال المجرم، وسطرت نموذجاً في صمود شعبنا وإصراره على المقاومة حتى الحرية.

وتقدمت بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام ومن أهلنا في بلدة بيت دقو، سائلة الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ومعاهدة الشهيد على الوفاء لدمه حتى تحرير الأرض وتطهير المقدس.

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