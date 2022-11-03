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إفتتاح مركز “نور للتنمية المجتمعية” في مخيم اليرموك

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

أطلقت جمعية نور للإغاثة والتنمية اليوم مركز “نور للتنمية المجتمعية” بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في مخيم اليرموك بدمشق.

العالم -سوريا

ويقدم المركز خدمات التمكين بالأعمال المهنية للمرأة ودورات في مهارات الحاسوب وصيانة الكهرباء وخدمات في الدعم النفسي وإدارة الحالة، إضافة إلى قسم مخصص لتقديم أنشطة ترفيهية للأطفال وقسم مخصص للأنشطة الرياضية للسيدات.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح صحفي أن "إفتتاح مركز جمعية نور للتنمية المجتمعية في اليرموك يأتي لتقديم خدمات تساهم في عودة الأهالي إلى المخيم، من خلال توفير البنى التحتية اللازمة لعودتهم".

وأكد أن "مياه الشرب ستؤمن قريبا وكذلك اقتربت اعمال انجاز الفرن وستؤمن المواصلات للمنطقة من خلال النقل الداخلي".

ولفت سيف الدين الى أن "5000 أسرة عادت إلى المخيم، وفي الفترات المقبلة سيزداد العدد، وستعمل الحكومة على تأمين كافة الخدمات للعائدين مترافقة بإعادة الاعمار التدريجي".

بدوره محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي بيّن "أهمية إعادة الإعمار لتكون متزامنة مع عودة الأهالي والبنى التحتية، بالتعاون مع الإدارة المحلية"، مشيراً الى "عودة النقل الداخلي إلى المنطقة مطلع الأسبوع القادم، والتعاون القائم بين مختلف الجهات من المجتمع المحلي والحكومة والمنظمات الإنسانية لإعادة البنى التحتية والإعمار للمخيم".

يشار إلى أن جمعية نور للإغاثة والتنمية تأسست عام 2013 وتعنى في مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم الفردية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر وتنمية قدرات الشباب وتمكين المرأة والرعاية الصحية ونشر الوعي وثقافة التطوع في المجتمع السوري.

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