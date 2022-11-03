العالم - اليمن

وكتب "تركي الشلهوب" في تغريدة نقلا عن وكالة أسوشييتد برس: "السلطات #السعودية تعتقل الأمير عبدالله بن فيصل آل سعود البالغ من العمر 31 عام، وتحكم عليه بالسجن 30 عاما. السفاح ابن سلمان، حتى أولاد عمّه لم يسلموا من بطشه!"

وبحسب "سعودي ليكس" أوردت وكالة اسوشييتد برس في تقرير لها أن الحكم صدر بالسجن 30 عاماً ضد الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود، في آب/أغسطس 2022، علما أنه طالب دراسات عليا في جامعة نورث إيسترن ببوسطن، وكان يتجنب الحديث عن السياسة. وحمل تقرير الوكالة عنوان (السعوديون في الولايات المتحدة مستهدفون في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بقمع المعارضة).

وأشار التقرير إلى أن أصدقاء الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود قالوا إنه نادراً ما ذكر أنه كان عضواً في العائلة المالكة السعودية المترامية الأطراف وتجنب الحديث عن السياسة السعودية مفضلا التركيز على دراسته وخططه المهنية وحبه لكرة القدم. لكن بعد أن سُجن أمير زميل – ابن عم – في الوطن، ناقش الأمير عبد الله الأمر مع أقاربه في مكالمات أُجريت من الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين سعوديين كانوا يستمعون بطريقة ما. وفي رحلة العودة إلى المملكة سُجن الأمير عبد الله بسبب تلك المكالمات. وقد تم رفع العقوبة الأولية البالغة 20 عامًا إلى 30 عامًا في أغسطس.

قضية الأمير عبد الله ، المفصلة في وثائق المحكمة السعودية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس ، لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا. لكنها ليست معزولة. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان السعوديون إن عمليات السجن تثبت صحة تحذيراتهم قبل الرحلة: محاولات بايدن لتهدئة ولي العهد شجعته فقط.

وتقول منظمة فريدوم هاوس الحقوقية إن السلطات السعودية استهدفت النقاد في 14 دولة ، بما في ذلك الاستهداف المنسق والمدار من الولايات المتحدة. وتقول الجماعة إن الهدف هو التجسس على السعوديين وترهيبهم أو إجبارهم على العودة إلى المملكة.

وينتمي الأمير عبد الله ، 31 عامًا ، إلى أحد فروع العائلة المالكة الأكثر استهدافًا بالاعتقالات باعتبارهم منتقدين أو منافسين منذ أن عزز الأمير محمد سلطته في عهد والده الملك سلمان.

كما هو الحال مع آخرين سجنتهم ، بما في ذلك الكتاب والصحفيين والدعاة ، اتهمت المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله بالعمل على زعزعة استقرار المملكة وتعكير صفو الوحدة الاجتماعية ودعم معارضي المملكة.

وتستخدم المملكة قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية – المطبقة في القضايا المتعلقة باتصالات الهاتف أو الكمبيوتر – لإصدار أحكام قاسية بشكل غير معتاد.

تزعم وثائق المحكمة السعودية أن الأمير عبد الله استخدم تطبيق Signal على هاتفه المحمول في بوسطن للتحدث إلى والدته وأقارب آخرين حول ابن عمه الذي سجنه الأمير محمد ، واستخدم هاتفاً عاماً في بوسطن للتحدث إلى محامٍ بشأن القضية. يقولون إن الأمير عبد الله أقر بإرسال حوالي 9000 يورو (9000 دولار) لدفع فواتير شقة ابن عمه في باريس.