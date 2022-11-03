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كتيبة جنين: مجاهدونا يمطرون الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة

كتيبة جنين: مجاهدونا يمطرون الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس_ كتيبة جنين، اليوم الخميس، أن مجاهديها أمطروا قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين ومخيمها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

العالم ـ فلسطين

وقالت كتيبة جنين في تغريدة على موقعها عبر تويتر: "مجاهدونا يمطرون آليات وقوات الاحتلال في شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين: "مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص".

وتابعت :"بعون الله وقوته مجاهدونا يحققون ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

ويُشار إلى أنه كانت قوات خاصة صهيونية اقتحمت مدينة جنين، فيما دارت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.

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