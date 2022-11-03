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بلينكن يهنئ السوداني على تشكيل الحكومة العراقية

بلينكن يهنئ السوداني على تشكيل الحكومة العراقية
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

هنأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تشكيل الحكومة العراقية بتاريخ 27 تشرين الأول (أكتوبر)، خلال مكالمة هاتفية.

العالم - العراق

ونقل بلينكن "حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة العراق وشعبها لتعزيز احترام حقوق الإنسان وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ"، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وجدّد الوزير الأميركي التزام بلاده "دعم العراق لتحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش" حسب البيان.

ورحب بلينكن بدعوة السوداني للإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد المستشري. كما ناقشا التزامهما المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته حسبما افادت صحيفة النهار.

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