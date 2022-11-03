بطش الاحتلال.. شهداء وجرحى في الضفة الغربية +فيديو

العالم - خاص بالعالم

هكذا بدأ المشهد في مخيم جنين في الضفة الغربية كتيبة 'جنين' مع باقي المقاومين أمطرت آليات وقوات الاحتلال التي اقتحت المخيم بصليات كثيفة من الرصاص.

وفي مشهد بطولي استشهد وجرح عدد من المقاومين بينهم القيادي في سرايا القدس فاروق سلامة، والفتى محمد سامر خلوف.

القدس المحتلة ايضا كانت على موعد مع عملية طعن نفذها الشباب الفلسطيني عامر حسام بدر حلبية أما أحد أبواب المسجد الأقصى.

شرطة الاحتلال تحدثت في تصريح مقتضب، انه أصيب ثلاثة من عناصرها في هذه العملية أحدهم أصيب في ساقه برصاص زملاءه، أثناء إطلاق النار على المنفذ الذي سرعان ما استشهد.

وفي بلدة بيت دقو شمال غرب القدسِ المحتلة خيم الحزن على أهلها الذين ودعوا جثمان شهيدهم داوود ريان الذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة الليلة الماضية.

العمليات البطولية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة اربكت قوات الاحتلال وخاصة وأنها بدأت تأخذ منحا تصاعديا ملحوظا، فخلال الشهر الفائت سجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح 81 آخرين بجراح مختلفة.

عمليات المقاومة هذه جاءت ردا على جرائم وانتهاكات الاحتلال المستمر، والتي وثق منها مركز معلومات فلسطين استشهاد 30 فلسطينيا وأصابة 720 آخرون، خلال الشهر الماضي، فيما ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنين 3600 انتهاكا بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات وسرقتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها 27 منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.