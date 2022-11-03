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تفاصيل نجاة عمران خان من محاولة اغتيال + فيديو

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

محاولة اغتيال نجا منها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في اطلاق نار خلال تجمع سياسي في وزير آباد في البنجاب شرقي البلاد على بعد 200 كيلومتر من العاصمة إسلام آباد.

العالم - خاص بالعالم

وقال أحد مساعدي خان ويدعى رؤوف حسن، إن رجلا فتح النار من سلاح آلي وأصاب عدة أشخاص، كما اصيب خان في ساقه ونقل إلى المستشفى لكنه بعيد الآن عن أي خطر، فيما قتل أحد المهاجمين واعتقل آخر.

وكان رئيس الحكومة المقال عمران خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، غير أن الحكومة تفضل الانتظار حتى الموعد النهائي في تشرين الأول/أكتوبر من العام القادم لإعطاء نفسها الوقت لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

وعلى الفور أدان رئيس الوزراء شهباز شريف محاولة الاغتيال وطلب من وزير الداخلية فتح تحقيق وتقديم تقرير فوري عنها.

كما قال وزير الخارجية الباكستاني إنه يدين بشدة الهجوم على عمران خان ويتمنى له الشفاء.

ومنذ أن أطاح تصويت في البرلمان بخان في نيسان أبريل، نظم رئيس الوزراء السابق مسيرات في جميع أنحاء باكستان مما قلب المعارضة على الحكومة.

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تفاصيل نجاة عمران خان من محاولة اغتيال + فيديو

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