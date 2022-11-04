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كتائب القسام: سنبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبنا

كتائب القسام: سنبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبنا
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، أنها ستبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبها وأرضها والتصدي للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين.

العالم - فلسطين

وأوضحت القسام في تصريح مقتضب، أن المضادات الأرضية التابعة لها تصدت للطيران الصهيوني الذي استهدف موقع الكتيبة 13 على مدخل مخيم المغازي فجر اليوم حسبما افادت موقع فلسطين اليوم.

وإليكم نص التصريح:

أقدم العدو الصهيوني المجرم فجر اليوم الجمعة على استهداف موقع "الكتيبة ١٣" التابع لكتائب القسام على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل، وقد تصدت مضاداتنا الأرضية للطيران الصهيوني المعادي، وستبقى كتائب القسام رأس الحربة تدافع عن شعبها وأرضها وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين، "وسيَعلمُ الذينَ ظَلموا أيَّ منقلبٍ يَنقلبُون"
كتائب القسام

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كتائب القسام: سنبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبنا

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