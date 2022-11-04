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إخماد حريق في الكرادة وسط بغداد وإنقاذ 17 مواطنا

إخماد حريق في الكرادة وسط بغداد وإنقاذ 17 مواطنا
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي مساء امس الخميس، عن إنقاذ 17 مواطنا وإخماد حريق في الكرادة وسط بغداد.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ وإسعاف 17 مواطناً من العوائل السكنية من حريق داخل بناية تجارية سكنية مكونة من أربعة طوابق في منطقة الكرادة شارع الصناعة ببغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط البناية المحترقة وإخراج المصابين والمحتجزين من العوائل مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمختنقين منهم نتيجة كثافة الانبعاثات الدخانية".

ولفت البيان الى انه تم "تأمين نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لتنهي فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية".

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إخماد حريق في الكرادة وسط بغداد وإنقاذ 17 مواطنا

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