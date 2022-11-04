أعمال الشغب في إيران تكشف مخططات أعداء الثورة

العالم – انقلاب الصورة

فبعد كل الذي فعلوه في الأسابيع القليلة الماضية من إثارة للشغب ودعم مثيري الفتن والذين قاموا باحراق المؤسسات العامة وزعزعة الاستقرار في بعض المناطق الإيرانية وقتل الناس في الشوارع وقتل رجال الأمن والشرطة في الشوارع جاء اليوم دورهم لدعم الارهاب بشكل واضح وكشوف.

مجموعة ارهابية تدخل على مقام ديني في مدينة شيراز الايرانية وتطلق النار على المصلين بشكل غير مسبوق ويسقطون عشرات الشهداء.

برنامج "انقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى أعمال الشغب في إيران والداعمين له.

التفاصيل في الفيديو المرفق..