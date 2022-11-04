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استوديو بيروت

الفراغ الرئاسي اللبناني والتداعيات

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

دخل لبنان رسمياً الفراغ الرئاسي وسط حال من التخبط على حافة مرحلة محفوفة بالمخاطر وتداعيات الانهيار.

خاص العالم

سيناريو يخشاه اللبنانيون، يهدد بانزلاق البلاد نحو تجربة فراغ مؤسساتي ورئاسي، مفتوح على احتمال التمدد غير المحدد بافق زمني واضح.

الاطراف المعنية بهذا الاتفاق تبدو في ذروة اشتباكها، وكل الاعتبارات حاضرة، باستثناء المسؤولية الوطنية العاجزة لغاية الان عن توحيد صناع القرار الداخليين على كلمة سواء، يكون فيها الوطن هو المحرك الاول والوحيد للاختيار وهندسة الخطوات المرحلة المقبلة، فيما اللاعبون الخارجيون في عواصم القرار لايقدمون الملف اللبناني اولوية في جدول الصراعات والتحديات الاقليمية والدولية.

فكيف يبدو المشهد اللبناني في اعقاب البدء في حال الفراغ؟

هل تتفق الاطراف السياسية على رئيس توافقي يعمل على وضع اللبنة الاولى للخروج من الازمات المتلاحقة؟

أم ان الفراغ سيبقى متربعاً على كرسي الرئاسة الى حين؟

هذا الموضوع يناقشه برنامج "استوديو بيروت" مع ضيف الحلقة: الباحث في الدولية للمعلومات الدكتور محمد شمس الدين.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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