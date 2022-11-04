كيف يبدو المشهد اللبناني في اعقاب البدء بالفراغ الرئاسي؟

خاص العالم

اكد الباحث في الدولية للمعلومات د. محمد شمس الدين، انه كان من المتوقع حصول الفراغ الرئاسي في لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وقال شمس الدين في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان كل القوى السياسية كانت تقول منذ اشهر انه بعد عون لا يوجد رئيس، وان الانتخابات النيابية لم تغير من شيء فعلي بالمشهد السياسي، ولهذاا كان الكل متأكد ان لبنان ذاهب الى الفراغ الرئاسي، موضحاً ان هذا الفراغ لم يكن الاول بتاريخ لبنان.

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https://www.alalam.ir/news/6426903