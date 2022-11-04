الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يؤكد على منح أولوية قصوى لقضية شح المياه

العالم - العراق

وطالب في (ملتقى بحر العلوم للحوار) ضمن فعاليات مشروع "ظمأ العراق"، اليوم الجمعة، بأهمية المضي قدما نحو إيجاد الحلول المناسبة الواقعية لمشكلة شح المياه، وتنبيه الرأي العام إلى خطورته، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع الرئيس العراقي أنه أعطى بعض المعلومات وبعض المقالات التي كانت موجودة لديه إلى البرلماني والوزير العراقي الأسبق، الدكتور إبراهيم بحر العلوم، وبعض الوثائق، بالإضافة إلى مجمل تصوّره عن تطوير إدارة الموارد المائية في العراق وتحسين وضعها المائي.

وأعرب عبد اللطيف رشيد عن ثقته بأن وزارة الموارد المائية العراقية تملك مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.

وكانت وزارة الموارد المائية في العراق كشفت، في شهر نيسان/ أبريل، سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة خلال العام الحالي 2022، وهو استكمالها "رية الفطام" وهي الرية الأخيرة لمحصول الحنطة، وأنه لا توجد حاجة لكميات من المياه باستثناء زراعة الخضراوات والبساتين.

وأوضحت أنه لهذا السبب يوجد انخفاض نسبي في نهر دجلة من أجل الحفاظ على الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات.

وذكرت الوزارة العراقية أنها تعمل على التخزين بشكل مقنن وموضوعي لمنع خسارة أكبر كمية من المياه.

في الشهر الماضي، اختار مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.

وتم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.