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البرلمان الفرنسي يرفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة

البرلمان الفرنسي يرفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

رفض البرلمان الفرنسي يوم الجمعة تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة، بناء على طلب من حزب "فرنسا الأبية" المحسوب على أقصى اليسار ويقوده السياسي جان لوك ميلنشون.

العالم - أوروبا

وحصل الطلب الذي جاء ردا على الاستخدام الرابع للمادة 49.3 من الدستور من قبل الحكومة يوم الأربعاء، على 188 صوتا.

وتعد الأصوات التي جمعها بعيدة عن الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا، على الرغم من دعم مجموعة الجبهة الوطنية.

ويعني رفض التصويت أن اعتماد ميزانية 2023 بالكامل سيتم في القراءة الأولى.

وسيتم تمرير مشروع قانون المالية إلى مجلس الشيوخ، الذي سينظر فيه في جلسة اعتبارا من 17 نوفمبر.

وفي اقتراحهم، انتقد حزب "فرنسا الأبية" الحكومة بشكل خاص على "ازدرائها للسلطة البرلمانية" والاستخدام "الاستبدادي" لـ 49.3، مما يسمح بتبني نص بدون تصويت.

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البرلمان الفرنسي يرفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة

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