العالم-سوريا

وبين اللواء أوليغ إيغوروف رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان صحفي اليوم أن “ورشا تتبع للتنظمين الإرهابيين في منطقة خربة الجوز بريف إدلب أنهت تجميع عدد كبير من الطائرات دون طيار والتي تعمل في دائرة نصف قطرها يصل إلى 70 كيلومتراً، وجهزتها لتنفيذ الهجوم على القاعدة”.

وبين المسؤول العسكري الروسي أنه حسب خطط الإرهابيين فإن استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة يمكن أن يعيق وسائل الدفاع الجوي الروسي، ويحرف مسارها ويضرب قاعدة حميميم الجوية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في السابع والعشرين من الشهر الماضي عن استعدادات يقوم بها إرهابيو “جبهة النصرة” في مناطق انتشارهم بريف إدلب لتنفيذ استفزازات باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين لاتهام الجيش العربي السوري.