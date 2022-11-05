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روسيا: إرهابيو"النصرة والتركستاني" يعدون لتنفيذ هجوم على قاعدة حميميم

روسيا: إرهابيو
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابيين يستعدان لتنفيذ هجوم على قاعدة حميميم بريف اللاذقية باستخدام طائرات مسيرة انتحارية.

العالم-سوريا

وبين اللواء أوليغ إيغوروف رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان صحفي اليوم أن “ورشا تتبع للتنظمين الإرهابيين في منطقة خربة الجوز بريف إدلب أنهت تجميع عدد كبير من الطائرات دون طيار والتي تعمل في دائرة نصف قطرها يصل إلى 70 كيلومتراً، وجهزتها لتنفيذ الهجوم على القاعدة”.

وبين المسؤول العسكري الروسي أنه حسب خطط الإرهابيين فإن استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة يمكن أن يعيق وسائل الدفاع الجوي الروسي، ويحرف مسارها ويضرب قاعدة حميميم الجوية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في السابع والعشرين من الشهر الماضي عن استعدادات يقوم بها إرهابيو “جبهة النصرة” في مناطق انتشارهم بريف إدلب لتنفيذ استفزازات باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين لاتهام الجيش العربي السوري.

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