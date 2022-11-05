العراق..كتلة الصادقون تدعو الى اعادة فتح ملف جريمة مطار بغداد

العالم-العراق

وقال النائب عن كتلة الصادقون علي تركي الجمالي في حديث لوكالة "المعلومة" العراقية، إن "اسابيع قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية الثالثة على جريمة المطار التي استهدفت قادة النصر ابو مهدي المهندس والضيف الشهيد قاسم سليماني من دون أن يكشف عن الجهات المتعاونة مع الإدارة الأمريكية في تنفيذ جريمتها".

وأضاف أن "جريمة مطار بغداد جرى التكتم بشأنها في عهد حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي"، لافتا إلى أن "هناك قرائن تؤكد تورط ضباط في حكومة الكاظمي بالتواطؤ أو التستر على الجريمة وعدم كشف المتورطين".

وأشار الجمالي إلى أن "هناك الكثيرمن الأسئلة لم يجب عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال والذي يبدو كان متواطئا مع الأمريكان"، مؤكدا أن "حكومة الكاظمي لم سوفت ملف كشف الحقيقة كاملة حول الأطراف التي ساهمت وخططت ونفذت جريمة اغتيال قادة النصر" .

وكان رئيس كتلة السند الوطني احمد الاسدي اتهم في حديث سابق لوكالة / المعلومة/ حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها بالتسويف والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر .