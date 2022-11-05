السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق..كتلة الصادقون تدعو الى اعادة فتح ملف جريمة مطار بغداد

العراق..كتلة الصادقون تدعو الى اعادة فتح ملف جريمة مطار بغداد
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

دعت كتلة الصادقون النيابية في العراق ، السبت ، الى اعادة فتح ملف جريمة مطار بغداد ومحاسبة المسؤولين والمتورطين وتقديمهم للقضاء مهما كانت هويتهم بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بارتكاب الجريمة ، فيما اتهمت حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بالتغطية على الجريمة.

العالم-العراق

وقال النائب عن كتلة الصادقون علي تركي الجمالي في حديث لوكالة "المعلومة" العراقية، إن "اسابيع قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية الثالثة على جريمة المطار التي استهدفت قادة النصر ابو مهدي المهندس والضيف الشهيد قاسم سليماني من دون أن يكشف عن الجهات المتعاونة مع الإدارة الأمريكية في تنفيذ جريمتها".

وأضاف أن "جريمة مطار بغداد جرى التكتم بشأنها في عهد حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي"، لافتا إلى أن "هناك قرائن تؤكد تورط ضباط في حكومة الكاظمي بالتواطؤ أو التستر على الجريمة وعدم كشف المتورطين".

وأشار الجمالي إلى أن "هناك الكثيرمن الأسئلة لم يجب عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال والذي يبدو كان متواطئا مع الأمريكان"، مؤكدا أن "حكومة الكاظمي لم سوفت ملف كشف الحقيقة كاملة حول الأطراف التي ساهمت وخططت ونفذت جريمة اغتيال قادة النصر" .

وكان رئيس كتلة السند الوطني احمد الاسدي اتهم في حديث سابق لوكالة / المعلومة/ حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها بالتسويف والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر .

روابط ذات صلة

شاهد.. السيد الصدر يلقي خطبة صلاة الجمعة بمسجد الكوفة في النجف الاشرف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. حادث اصطدام بين دبابة سعودية وعربة مصفحة خوفاً من اليمنيين!

بالفيديو.. حقوقيون تونسيون يعلنون تضامنهم مع المرزوقي المسجونة في السعودية

انطلاق اجتماع مجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة في طهران

روسيا: اطلاق كوريا الشمالية للصواريخ هو نتيجة للنشاط العسكري الأمريكي

انتخابات تونس.. بين العزوف عن التسجيل وشغور المقاعد

العراق..كتلة الصادقون تدعو الى اعادة فتح ملف جريمة مطار بغداد