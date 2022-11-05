افتتاح أول كنيس يهودي داخل حرم جامعي بالمغرب

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وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أن الكنيس المذكور، هو "أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي، حيث أقيم في داخل جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش".



وأوضح أن "افتتاح هذا الكنيس؛ هو ثمرة تعاون بين جمعية "ميمونة" واتحاد السفارديم الأمريكي، بحضور كبير الحاخامات في المجلس اليهودي لدولة الإمارات إيلي عبادي".



وزعم الموقع، أن "تشييد الكنيس اليهودي، حظي بدعم من إدارة جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية ومن اتحاد يهود السفارديم الأمريكي، كما حظي بمواكبة من جمعية "ميمونة"".



وأوضح المهدي بودرة أن "الكنيس يتسع لنحو 10 مصلين ويحتوي على كتب التوراة وعلى مخطوطات تاريخية مهداة من الطائفة اليهودية بمراكش وفاس".



ومنذ إعلان المغرب والاحتلال، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، استئناف علاقاتهما، كثفت تل أبيب والرباط التطبيع المخزئ في شتى المجالات بوتيرة متسارعة على حساب القضية الفلسطينة.