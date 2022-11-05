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شاهد.. طهران تندد بالإزدواجية في التعامل مع قضايا الإرهاب

السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإزدواجية فيما يخص التعاطي مع قضايا الإرهاب.

العالم - خاص بالعالم

الازدواجية في التعاطي مع الاعتداءات والجرائم الإرهابية باتت سمة بارزة للعالم الغربي بما فيه من منظمات ومؤسسات دولية، خاصة وأن بعض الدول المتربعة على قمة هرم أبرز المنظمات الدولية هي نفسها تستخدم الإرهاب أداة لتحقيق أهداف سياسية

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ندد عبر رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بصمت مجلس الأمن الدولي إزاء جريمة الهجوم الإرهابي على مزار ديني في مدينة شيراز قبل نحو عشرة أيام واعتبره غير مبرر

الوزير الإيراني أكد في الرسالة أن بعض القوى وبينهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن يواصلون تصنيف الإرهابيين على أنهم إما جيدون أو سيئون وأنهم يستخدمون جماعة داعش كأداة ضغط لتنفيذ أجندات سياسية ضيقة وحذر من أن مثل هذا التعاطي غير المسؤول يجعل من الصعب على مجلس الأمن تنفيذ وظائفه بفاعلية وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي

وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران وبصفتها ضحية للإرهاب ورائدة في محاربة الجماعات الإرهابية فإنها ستواصل جهودها من أجل حماية دول المنطقة وتوفير أمنها إزاء هذه الجماعات

يذكر أن جماعة داعش الإرهابية الوهابية أعلنت مسؤوليتها عن اعتداء إرهابي طال في السادس والعشرين من الشهر الماضي مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليهما السلام في مدينة شيراز ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المدنيين العزل وبينهم نساء وأطفال.

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