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سعود الفرج.. رجال إبن سلمان يهددونه بعمل مناف للعفة يندى له الجبين!

سعود الفرج.. رجال إبن سلمان يهددونه بعمل مناف للعفة يندى له الجبين!
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

لاتزال السلطات الأمنية السعودية تمارس سياسة القمع والتعذيب الجسدي والنفسي ضد المعارضة في البلاد.

العالم - السعودية

وكشف الناشط السعودي، سعود الفرج، والذي اعتقلته السلطات السعودية، أن المحقق هدده بإغتصاب زوجته أمامه إن لم يعترف بالتهم الموجه اليه!

وهذا الاسلوب التحقيقي السافل ليس لأول مرة ولا أخر مرة وتكرر مع أكثر من معتقل، وهناك من خرج وأكد هذه التسريبات سواء نساء أو رجال!

يذكر أن السعودية تهدد حياة سعود محمد الفرج، بعد أن طالبت النيابة العامة في يونيو 2021 بإنزال حد الحرابة بحقّه.

وكانت رجال إبن سلمان قد اعتقلوا الفرج في ديسمبر 2019، خلال مداهمة عسكرية لمنزل كان يسكن به مع زوجته وطفلته. بعد اقتيادهم جميعا إلى السجن دون إبراز مذكرة قضائية، فرّقت السعودية بين الفرج وزوجته وطفلته. على الرغم من إطلاق سراح زوجته بعد 18 يوما، تعمّدت السعودية عدم إبلاغ الفرج عن ذلك إمعانا في إيذائه وبغية لابتزازه.

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