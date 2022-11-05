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أردوغان: أزمة أوكرانيا أظهرت فشل مؤسسات الأمن العالمية

أردوغان: أزمة أوكرانيا أظهرت فشل مؤسسات الأمن العالمية
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الوضع في أوكرانيا كشف فشل مؤسسات الأمن العالمية، مشيرا إلى عجز الأمم المتحدة عن حل النزاعات المندلعة في العالم.

العالم - تركيا

وقال أردوغان متحدثا في منتدى سياسي في اسطنبول اليوم السبت: "لقد أظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية فشل المؤسسات. وما حدث أثبت صحة تأكيدنا أن"العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الدولي.

وأضاف الرئيس التركي أن "هناك تساؤلات في العالم بشأن العلاقة بين السياسة والاقتصاد والسياسة والأمن".

وفيما يخص استئناف عمل "ممر الحبوب" في البحر الأسود، فقد اعتبر أردوغان ذلك "نجاحا دبلوماسيا.. سهلته سياسة أنقرة السلمية".

وأشار إلى أن هذه العملية تمت "بفضل.. العلاقات المتوازنة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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أردوغان: أزمة أوكرانيا أظهرت فشل مؤسسات الأمن العالمية

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