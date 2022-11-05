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غوتيريش للرئيس العراقي: نجدد التزامنا بمواصلة التعاون مع حكومة العراق

غوتيريش للرئيس العراقي: نجدد التزامنا بمواصلة التعاون مع حكومة العراق
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد رسالة تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة انتخابه.

العالم-العراق

وعبر غوتيريش في رسالته التي وردت من المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، عن ثقته في خبرة وقيادة الرئيس وانه سيكون لهما دورا حاسما في بناء دولة ديمقراطية فيدرالية موحدة وبما يخدم مصالح الشعب العراقي.

وأشار الأمين العام إلى أن:" الإسراع بتشكيل حكومة فاعلة وذات صلاحيات كاملة وقادرة على الاستجابة للمطالب المشروعة، من خلال إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون ضرورياً لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي بمن في ذلك النساء والشباب".

وأكد غوتيريش أن:" العراق، بوصفه من الدول المؤسسة للأمم المتحدة له تعاون مثمر وطويل الأمد مع منظمة الأمم المتحدة"، مضيفاً:" أؤكد لكم من جديد التزامي الشخصي بمواصلة التعاون مع حكومة العراق ومع فخامتكم".

وعبّر الأمين العام في ختام رسالته عن التأكيد على أنه:" يمكنكم ان تعولوا على استمرار الدعم الثابت المقدم من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق (يونامي)، وفقاً للولاية التي أناطها بها مجلس الأمن".

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غوتيريش للرئيس العراقي: نجدد التزامنا بمواصلة التعاون مع حكومة العراق

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