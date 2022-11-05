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فيديوغرافيك: استمرار الاحتجاجات في البحرين

السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

يواصل شعب البحرين تأكيده عدم المشاركة بانتخابات النظام الصورية، ورفضه لها، عبر مواصلة حراكه الغاضب. 

العالم - فيديو غرافيك

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