شاهد: آذان ملك البحرين الصاغية لكلام البابا..!

العالم - البحرین

وكان البابا فرنسيس قد أشار في خطاب ألقاه في باحة قصر الصخير الملكي، أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ودبلوماسيين، الى قضايا الاحترام والتسامح والحرية الدينية التي أقرها دستور البحرين ولكن هل هناك آذان صاغية لهذه التوصيات بين مسؤولي النظام البحريني .

وقال البابا إنها التزامات "يجب ترجمتها باستمرار الى عمل، حتى تصبح الحرية الدينية كاملة ولا تقتصر على حرية العبادة، وحتى يتم الاعتراف، لكل جماعة ولكل شخص، بكرامة متساوية، وفرص متكافئة وحتى لا يكون تمييز ولا تُنتهك حقوق الانسان الاساسية، بل يتم تعزيزها".

وقام البابا فرانسيس قبل يومين بزيارة البحرين، وسط انتقادات المعارضة لزيارة بلد ينتهك حقوق الإنسان.