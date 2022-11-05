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شركات عمانية وكويتية تنسحب من معرض بحريني رفضا للتطبيع

شركات عمانية وكويتية تنسحب من معرض بحريني رفضا للتطبيع
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

في موقف مشرف، انسحبت شركة طيران "السلام" العمانية من المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران، فيما شطب "بيت التمويل" الكويتي شعاره من قائمة رعاة المعرض، بسبب مشاركة شركات "إسرائيلية" للمرة الأولى في المعرض الذي يقام كل عامين.

العالم - الاحتلال

وأفادت مجموعة "عمانيون ضد التطبيع" عبر حسابها على "تويتر" أن اسم عمان أزيل من موقع المعرض بعد انسحاب الشركة العمانية.

كما استنكرت مجموعات خليجية تعارض التطبيع مشاركة شركات عسكرية وأمنية إسرائيلية في معرض البحرين الجوي، المقرر عقده في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهته، أكد "التحالف الخليجي ضد التطبيع" مشاركة أربع شركات "إسرائيلية" في المعرض، موضحًا أنَّ هذه الشركات "الإسرائيلية" أنتجت طائرات حربية وأسلحة مختلفة لجيش الاحتلال من أجل هدم منازل الفلسطينيين وقتل العشرات من المدنيين في غزة.

وأشاد التحالف بـ"بيت التمويل" الكويتي لاستجابته السريعة بإزالة شعاره من قائمة رعاة معرض البحرين الدولي للطيران.

وفي السياق، أشادت "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع" بالأطراف التي انسحبت من الحدث، داعية البقية إلى أن تحذو حذوها.

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