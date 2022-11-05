شركات عمانية وكويتية تنسحب من معرض بحريني رفضا للتطبيع

العالم - الاحتلال

وأفادت مجموعة "عمانيون ضد التطبيع" عبر حسابها على "تويتر" أن اسم عمان أزيل من موقع المعرض بعد انسحاب الشركة العمانية.

كما استنكرت مجموعات خليجية تعارض التطبيع مشاركة شركات عسكرية وأمنية إسرائيلية في معرض البحرين الجوي، المقرر عقده في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهته، أكد "التحالف الخليجي ضد التطبيع" مشاركة أربع شركات "إسرائيلية" في المعرض، موضحًا أنَّ هذه الشركات "الإسرائيلية" أنتجت طائرات حربية وأسلحة مختلفة لجيش الاحتلال من أجل هدم منازل الفلسطينيين وقتل العشرات من المدنيين في غزة.

وأشاد التحالف بـ"بيت التمويل" الكويتي لاستجابته السريعة بإزالة شعاره من قائمة رعاة معرض البحرين الدولي للطيران.

وفي السياق، أشادت "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع" بالأطراف التي انسحبت من الحدث، داعية البقية إلى أن تحذو حذوها.