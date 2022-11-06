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الوفاق تعلن 139 سببا لمقاطعة الانتخابات الصورية في البحرين

الوفاق تعلن 139 سببا لمقاطعة الانتخابات الصورية في البحرين
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كتيباً يحتوي على ١٣٩ سبباً لمقاطعة الانتخابات النيابية الصورية التي يجريها النظام في البحرين وسط أزمة دستورية وسياسية وحقوقية خانقة.

العالم - البحرين

وتضمنت الـ 139 سببا كل «العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية على ادنى مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي" حسب موقع مرآة البحرين.

وتضمنت الاسباب عرضاً استند على أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر على إنجاز أي شيء.

وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلى أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها.

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